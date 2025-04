Un incidente fatale all’Oasi Valle Azzurra

La Pasqua di quest’anno si è trasformata in un incubo per la comunità di Alberlungo, frazione di Ostellato, in provincia di Ferrara. Un giovane di 23 anni, di nazionalità egiziana, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto all’Oasi Valle Azzurra, un noto bar-ristorante con laghetti per la pesca sportiva.

Il ragazzo, che lavorava come aiuto cuoco nella struttura, ha deciso di concedersi un bagno rinfrescante al termine del suo turno di lavoro. Purtroppo, il gesto si è rivelato fatale.

La dinamica della tragedia

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si è tuffato in uno dei laghetti presenti nella struttura, ma non è mai riemerso. I soccorsi sono stati allertati poco prima delle , quando la situazione ha iniziato a destare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le operazioni di recupero sono state complesse e hanno richiesto l’intervento di personale specializzato, ma il corpo del giovane è stato trovato senza vita.

Un dolore che colpisce la comunità

La notizia della tragedia ha scosso profondamente la comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia del giovane. Molti conoscevano il ragazzo, descritto come una persona solare e sempre disponibile. La Pasqua, che dovrebbe essere un momento di festa e di gioia, si è trasformata in un momento di lutto e riflessione. Gli abitanti di Alberlungo si interrogano su come sia potuto accadere un simile incidente e su quali misure di sicurezza possano essere adottate per prevenire eventi simili in futuro.