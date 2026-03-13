Una tragedia che ha lasciato tutti senza parole quella avvenuta negli Stati Uniti, precisamente in Colorado: un bambino di 11 anni è infatti accusato di aver ucciso il fratello di 5 anni.

Tragedia negli Usa: bambino di 11 anni uccide il fratello di 5

A Centennial, sobborgo di Denver, nello Stato del Colorado negli Usa, un bambino di soli 5 anni è stato trovato morto in casa. L’allarme è scattato il 5 marzo scorso, quando i vice sceriffo della contea di Arapahoe hanno fatto irruzione nell’appartamento facendo la tragica scoperta. Subito sono scattate le indagini e, nell’incredulità generale, il principale sospettato dell’omicidio il fratello di appena 11 anni. A confermarlo l’ufficio dello sceriffo.

Tragedia negli Usa, bambino di 11 anni uccide il fratello di 5: è già in carcere

Un bambino di 11 anni è accusato di omicidio di primo grado, avrebbe infatti ucciso il fratellino di 5 anni. Il ragazzino è già stato trasferito al centro di detenzione minorile a Centennial, come riporta l’emittente KCNC via CNN. Al momento non sono stati rivelati ulteriori dettagli da parte delle autorità, anche perché sia la vittima che il sospettato sono minorenni. Nel quartiere sono rimasti tutti sotto shock, queste le parole di una vicina, Kirby O’Loughlin, ai media locali: “è qualcosa che, da genitore, rappresenta probabilmente il peggior incubo possibile.” Le indagini intanto proseguono, al fine di capire esattamente cosa sia successo.