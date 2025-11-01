Tragedia in Alto Adige: tre escursionisti tedeschi travolti da una valanga mortale

Un tragico incidente mortale ha coinvolto un gruppo di alpinisti in Alto Adige, causando la morte di tre persone e lasciando due alpinisti dispersi.

Il primo novembre ha visto un tragico evento in Alto Adige, nella regione montuosa dell’Ortles. Una valanga ha colpito un gruppo di alpinisti impegnati nella scalata della Cima Vertana, causando la morte di tre escursionisti di nazionalità tedesca. Le condizioni meteorologiche avverse hanno ostacolato le operazioni di soccorso, complicando ulteriormente la situazione.

Dettagli dell’incidente

Il drammatico evento si è verificato attorno alle 15:50, quando una slavina si è distaccata dalla parte alta della montagna, travolgendo due gruppi di alpinisti. Il primo gruppo, composto da tre persone, è stato completamente sommerso, mentre un secondo gruppo, formato da quattro escursionisti, ha subito un colpo parziale. Di questi, due sono stati salvati, mentre due risultano ancora dispersi.

Le vittime

Le vittime erano un uomo e una donna di trent’anni e un uomo di cinquanta anni. Tutti e tre stavano scalando la parete nord della montagna, una delle vie più frequentate dagli appassionati di scialpinismo. La notizia delle loro morte ha suscitato grande commozione tra la comunità degli amanti della montagna, che si stringe attorno alle famiglie colpite.

Operazioni di soccorso e ricerche

Le operazioni di salvataggio sono state coordinate dalla stazione del soccorso alpino di Solda, che ha mobilitato diverse unità per far fronte all’emergenza. Sul posto sono intervenuti anche due elicotteri di soccorso, insieme ai vigili del fuoco volontari e alle squadre della Guardia di Finanza. Nonostante le difficoltà legate al maltempo e alla luce calante, i soccorritori hanno lavorato incessantemente per localizzare i dispersi.

Impatto delle condizioni meteorologiche

Le condizioni meteorologiche nella zona dell’Ortles si sono rivelate particolarmente sfavorevoli, caratterizzate da un aumento dei rischi legati alla neve e al ghiaccio. La decisione di sospendere le ricerche in serata si è resa necessaria per garantire la sicurezza dei soccorritori, accrescendo al contempo la preoccupazione per i due alpinisti dispersi.

Le indagini e il futuro

La Procura di Bolzano è stata informata dell’accaduto e sta valutando l’apertura di un’inchiesta per chiarire la dinamica della tragedia. È fondamentale comprendere le cause che hanno portato a questo incidente mortale, considerando l’afflusso crescente di alpinisti nelle zone montuose durante la stagione invernale.

La comunità alpinistica esprime profondo cordoglio per l’incidente avvenuto e lancia un appello alla prudenza. L’amore per la montagna deve sempre essere accompagnato da un’adeguata preparazione e dal rispetto delle condizioni ambientali. Ogni anno, incidenti come questo sottolineano l’importanza della sicurezza e della consapevolezza nei confronti della natura.