Una notte tragica a Forni di Sopra

Una drammatica intossicazione da monossido di carbonio ha colpito una famiglia a Forni di Sopra, in Carnia, portando alla morte di una donna di 66 anni e lasciando il marito di 73 anni e la figlia di 28 anni in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto nella notte scorsa, quando l’allerta è scattata intorno alle 4.30, dopo che il compagno della vittima ha contattato i servizi di emergenza, preoccupato per la salute della fidanzata.

Il dramma si svolge in casa

Secondo le prime ricostruzioni, la donna ha iniziato a manifestare sintomi preoccupanti, tra cui continui conati di vomito e segni di perdita di coscienza. Questi segnali hanno spinto il compagno a contattare la centrale operativa Sores Fvg, che ha immediatamente attivato i soccorsi. Quando i paramedici sono arrivati, hanno trovato la donna priva di vita, mentre gli altri due membri della famiglia sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale, dove sono attualmente ricoverati in gravissime condizioni.

Le cause dell’intossicazione

Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte dell’intossicazione. Gli esperti sottolineano che il monossido di carbonio è un gas inodore e invisibile, che può accumularsi in ambienti chiusi e causare gravi danni alla salute. È fondamentale che le abitazioni siano dotate di adeguati sistemi di ventilazione e di rilevatori di monossido di carbonio per prevenire tragedie simili. Questo tragico evento serve da monito per tutti, evidenziando l’importanza della sicurezza domestica e della prevenzione.