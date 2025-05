Tragedia in mare: il naufragio del Bayesian e la morte del sub olandese

Il naufragio del Bayesian: una tragedia inaspettata

Il mare, spesso visto come un luogo di avventura e scoperta, ha rivelato il suo volto più oscuro con il naufragio del Bayesian, un veliero di lusso affondato un anno fa nelle acque di Porticello. La recente morte di Robcornelis Maria Huijben Uiben, un sub olandese di 39 anni, ha riacceso l’attenzione su questo tragico evento.

L’incidente, avvenuto durante le operazioni di recupero del relitto, ha portato alla sospensione delle attività di recupero e all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Termini Imerese.

Le indagini sulla morte del sub

La Procura ha disposto il sequestro dell’area in cui è avvenuto l’incidente, mentre le indagini sono condotte dalla capitaneria di porto di Palermo, coordinate dal pm Raffaele Cammarano. La morte del sommozzatore ha sollevato interrogativi sulle condizioni di sicurezza durante le operazioni di recupero. Si stima che il naufragio del Bayesian abbia causato la morte di sei persone, incluso il magnate inglese Myke Lynch, il proprietario del veliero. Le autorità stanno valutando se le operazioni di recupero siano state condotte in modo adeguato e se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.

Le operazioni di recupero e il futuro del relitto

Le operazioni di recupero del Bayesian sono state affidate a sub esperti, tra cui quelli della polizia e della guardia di finanza. Questi professionisti sono stati chiamati a eseguire rilievi sul luogo della tragedia, con l’obiettivo di raccogliere prove e informazioni utili per le indagini. È previsto che i sommozzatori della Marina possano intervenire per recuperare la strumentazione di bordo, inclusi hard disk che potrebbero contenere registrazioni cruciali della notte in cui il veliero si è inabissato. La situazione rimane delicata, e le autorità stanno lavorando per garantire che tutte le operazioni siano condotte in modo sicuro e professionale.

Nel frattempo, il corpo del sub è stato trasferito all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, dove sarà effettuata un’autopsia per determinare le cause del decesso. La comunità locale e gli operatori del settore marittimo seguono con attenzione gli sviluppi di questa vicenda, che ha scosso profondamente l’opinione pubblica e ha riaperto il dibattito sulla sicurezza nelle operazioni di recupero in mare.