Tragedia in mare: la morte di Anna Chiti e le indagini in corso

Un incidente tragico che ha scosso Venezia

La morte di Anna Chiti, una ragazza di 17 anni, ha gettato un’ombra su Venezia e sul mondo della nautica. La giovane, che stava svolgendo mansioni di marinaia su un catamarano charter, è deceduta in un incidente avvenuto durante le manovre di attracco. Questo tragico evento ha sollevato interrogativi non solo sulla sicurezza in mare, ma anche sulle responsabilità legali legate al lavoro non contrattualizzato.

Le circostanze dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Anna era stata ingaggiata dallo skipper della barca per una prova, seguendo il consiglio di un’amica. Durante l’attracco, in condizioni di vento forte, la giovane ha tentato di aiutare il comandante, ma è inciampata e finita in acqua. La situazione si è aggravata quando la cima che stava manovrando si è agganciata all’elica in movimento, trascinandola sott’acqua. Nonostante i tentativi di soccorso, la ragazza non è riuscita a salvarsi.

Indagini e responsabilità legali

Le indagini sono ora nelle mani della Procura di Venezia, che sta esaminando il rapporto della Capitaneria di Porto. Gli inquirenti stanno valutando le responsabilità legali, inclusi aspetti giuslavoristici, data la natura non contrattualizzata del lavoro di Anna. È probabile che venga disposta un’autopsia per chiarire ulteriormente le cause della morte. La testimonianza di chi era presente al momento dell’incidente sarà cruciale per comprendere se ci siano state negligenze da parte dello skipper o della marina.

Le reazioni della comunità e il dibattito sulla sicurezza

La tragedia ha suscitato una forte reazione nella comunità locale e tra i turisti presenti. Molti hanno espresso il loro dolore e la loro incredulità per quanto accaduto. Il titolare della Marina Santelena ha dichiarato di non riuscire a dormire da giorni, tormentato dai ricordi dell’incidente. Questo evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle attività nautiche e sull’importanza di garantire che tutti i lavoratori siano adeguatamente formati e protetti, soprattutto in situazioni di rischio come quelle in mare.