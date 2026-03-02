Tragedia in mare nel Cilento, un sub di 40 è infatti morto durante un’immersione. Ecco che cosa è successo.

Tragedia in mare: sub morto durante un’immersione

Tragedia in mare, esattamente ad Agropoli, in provincia di Salerno nel Cilento. Un sub di 40 anni, di origine ucraina, è morto durante un’immersione. L’uomo era assieme ad altre persone e utilizzava regolarmente la boa di segnalazione. Il cadavere del sub è stato recuperato in mare questa notte. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si era tuffato in mare ieri, domenica 1 marzo 2026, dalla baia di Trentova, con alcuni amici. Il 40enne però non è più riemerso ed è subito scattato l’allarme. Sul posto sono giunti subito i militari della Guardia Costiera con un’unità navale e i vigili del fuoco, sia con una squadra via terra e con il Nucleo Sommozzatori giunto da Napoli. Questa notte purtroppo l’uomo è stato ritrovato morto.

Sub morto durante un’immersione: le possibili cause

Come visto questa notte è stato recuperato il corpo senza vita di un sub, un 40enne di origini ucraine, le cui generalità non sono ancora state rese note. Il cadavere è stato portato in ospedale per gli accertamenti, si indaga infatti per capire cosa sia successo. Non si esclude che il sub possa aver avuto un malore durante l’immersione.