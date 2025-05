Un tragico incidente di pesca

Una giornata di pesca si è trasformata in una tragedia nel Delta del Po, dove un uomo di 74 anni ha perso la vita a causa di un incidente elettrico. L’episodio è avvenuto questa mattina, mentre l’uomo, residente nel Bolognese, si trovava sull’argine del canale del Po di Volano, uno dei rami deltizi in provincia di Ferrara.

Secondo le prime ricostruzioni, mentre manovrava la sua canna da pesca, ha accidentalmente toccato un cavo elettrico di un traliccio, subendo un’immediata folgorazione.

Intervento dei soccorsi e indagini in corso

La moglie dell’uomo, presente al momento dell’incidente, ha assistito impotente alla scena. Nonostante l’immediato intervento del personale del 118, per il pescatore non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma ogni sforzo è risultato vano. I carabinieri di Codigoro sono stati chiamati per avviare le indagini e chiarire la dinamica dell’accaduto. L’autorità giudiziaria è stata informata, mentre la salma dell’uomo è stata affidata ai familiari, che ora si trovano a dover affrontare un dolore inimmaginabile.

La sicurezza durante le attività all’aperto

Questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza delle attività all’aperto, in particolare in aree dove la presenza di cavi elettrici è comune. È fondamentale che i pescatori e gli amanti della natura prestino attenzione ai rischi potenziali, specialmente in zone come il Delta del Po, dove la bellezza del paesaggio può nascondere pericoli inaspettati. Le autorità locali dovrebbero considerare l’implementazione di segnaletica adeguata e campagne di sensibilizzazione per prevenire incidenti simili in futuro.