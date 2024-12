Un tragico incidente nel porto

La notte scorsa, un tragico incidente ha colpito il porto di Genova, portando alla morte di un operaio che era attivamente coinvolto nel Comitato parenti vittime del Ponte Morandi. La vittima, conosciuta con il soprannome di Macciò, ha perso la vita mentre svolgeva le sue mansioni lavorative. Questo evento ha scosso profondamente non solo la comunità portuale, ma anche tutti coloro che hanno condiviso con lui momenti di solidarietà e lotta per la giustizia.

Un membro attivo della comunità

Francesco, questo il suo vero nome, era un uomo di grande valore, noto per il suo impegno e la sua dedizione verso le famiglie delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Solo pochi giorni fa, aveva partecipato con entusiasmo alla cerimonia di inaugurazione del Memoriale, un evento che rappresenta un momento di riflessione e commemorazione per tutti coloro che hanno perso la vita in quella tragedia. Il suo impegno costante e la sua presenza in queste occasioni lo hanno reso un simbolo di speranza e resilienza per molti.

Il dolore della comunità

Il Comitato ha espresso il proprio dolore attraverso un post sui social media, sottolineando l’importanza della figura di Francesco nella loro lotta. “Oggi è un giorno di lutto per tutta la città, per tutto il paese”, hanno scritto. La comunità è unita nel cordoglio, con un pensiero particolare per la famiglia di Francesco, Roberta e Lorenzo, a cui si stringono in un abbraccio virtuale. La morte di un lavoratore in circostanze così tragiche solleva interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla necessità di misure più efficaci per prevenire simili incidenti in futuro.