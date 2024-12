Un evento drammatico al circo di Licola

Il 23 dicembre scorso, un evento drammatico ha avuto luogo a Licola durante uno spettacolo circense. Alcuni leoni, in un momento di panico, hanno tentato di abbattere le gabbie che li separavano dal pubblico. La scena ha generato il caos tra gli spettatori, in particolare tra i bambini, che si sono trovati in una situazione di grande pericolo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma l’incidente ha sollevato interrogativi sull’etica dell’uso di animali selvatici nei circhi.

La denuncia di Francesco Emilio Borrelli

Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, ha preso posizione in merito all’accaduto, pubblicando video sui social e annunciando una protesta contro l’utilizzo di animali selvatici nei circhi. In un post, ha descritto l’incidente e ha sottolineato l’assurdità di esibire animali in cattività per il divertimento del pubblico. Borrelli ha dichiarato: “Le torture a danno di questi animali sontuosi non sono più tollerabili”. La sua denuncia ha trovato eco tra gli attivisti animalisti, che chiedono un cambiamento immediato nella legislazione riguardante l’uso di animali nei circhi.

La legge in discussione

Nel 2022, è stata approvata una legge che prevede la dismissione degli animali selvatici all’interno dei circhi. Tuttavia, questa legge è stata continuamente prorogata, e attualmente siamo giunti alla quinta proroga. Borrelli ha espresso la sua frustrazione per il fatto che, nonostante le promesse, gli animali continuano a soffrire in cattività. “Solo la fortuna ha evitato una tragedia a Licola”, ha commentato, evidenziando la necessità di agire rapidamente per proteggere questi animali. La protesta indetta per il 27 dicembre, organizzata dall’attivista Enrico Rizzi, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a spingere per l’applicazione della legge.