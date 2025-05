Tragedia stradale a Milano: un'altra giovane vita spezzata

Un 21enne perde la vita in un incidente stradale, riaccendendo il dolore per la comunità nordafricana.

Un nuovo dramma nel quartiere Corvetto

La comunità nordafricana di Milano è stata colpita da un’altra tragedia stradale che ha scosso profondamente il quartiere Corvetto. La scorsa notte, un giovane di 21 anni, Mahmoud Mohamed, ha perso la vita in un incidente mentre cercava di sfuggire a un controllo di polizia.

Questo evento riporta alla mente la tragica morte di Ramy Elgaml, un 19enne deceduto in circostanze simili lo scorso novembre. Entrambi i giovani, amici d’infanzia, hanno visto le loro vite spezzate da un destino crudele e simile.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, Mahmoud stava guidando uno scooter T-Max privo di documenti e senza patente. La sua fuga è iniziata quando ha incrociato una pattuglia della polizia in una strada deserta. Spaventato dalla possibilità di essere fermato, ha accelerato, perdendo il controllo del mezzo e schiantandosi contro un semaforo. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.15, e non ci sono stati contatti tra lo scooter e la volante della polizia, come confermato da un video di sorveglianza.

Reazioni e tensioni

La notizia della morte di Mahmoud ha suscitato un’ondata di dolore tra familiari e amici, che si sono radunati all’ospedale Humanitas di Rozzano per dare l’ultimo saluto. La situazione è diventata tesa, tanto che è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per mantenere l’ordine. Tuttavia, non ci sono stati scontri, e la comunità ha mostrato il suo dolore in modo pacifico. Mahmoud, nato in Libia e con origini egiziane e marocchine, sarà sepolto in Marocco, un gesto che sottolinea le sue radici e l’affetto della sua famiglia.

Indagini in corso

Le indagini sono attualmente in corso, coordinate dal pubblico ministero di turno, Giorgia Villa. È stato disposto il sequestro dei mezzi coinvolti e si sta valutando l’apertura di un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. La polizia locale ha confermato che non ci sono stati tafferugli al pronto soccorso, ma solo un gruppo di persone in lutto che desiderava vedere il corpo del giovane. Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sulle conseguenze delle fughe da controlli di polizia, un tema che continua a suscitare preoccupazione nelle comunità locali.