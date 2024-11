Continua a salire il bilancio delle vittime sul lavoro in Italia. Oggi, mercoledì 13 novembre, si contano due morti. Un ventisettenne ha perso la vita in un incidente sul lavoro nel Siracusano, mentre in mattinata è stata registrata un’altra vittima: un camionista di 62 anni ha perso la vita in un incidente stradale nel Pavese.

Due morti sul lavoro nella giornata di oggi

Il primo tragico incidente ha coinvolto un ragazzo di 27 anni che è morto schiacciato da un mezzo meccanico mentre lavorava in un terreno in contrada Maucini, a Pachino. In queste ore, la Procura di Siracusa, che sta coordinando gli accertamenti della polizia municipale, ha aperto un’inchiesta.

Nelle stesse ore, un camionista di 62 anni, è morto in un incidente stradale nel tratto dell’autostrada A21 nel Pavese, tra i caselli di Casteggio e Broni lungo la carreggiata in direzione Piacenza. Il 62enne, alla guida di un tir, si è scontrato con un altro mezzo pesante ed è morto sul colpo; illeso l’altro autista, di 52 anni.

Le vittime sul lavoro in Italia

Secondo gli ultimi dati dell’Inail, nei primi 9 mesi del 2024 sono morte sul lavoro 776 persone, il 2% in più dello stesso periodo del 2023. Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, e Vincenzo Abbrescia, segretario regionale Ugl Sicilia, sottolineano la necessità di rafforzare i controlli per fermare quella che definiscono una strage e porre fine al fenomeno intollerabile delle cosiddette morti bianche.