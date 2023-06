Home > Video > @tragiciandesire: "In Norvegia con 20 ore di part time si riesce a vivere" @tragiciandesire: "In Norvegia con 20 ore di part time si riesce a vivere"

"A 24 anni lavorando 20 ore a settimana, perché studio, nel frattempo mi pago gli studi, l'affitto, la vita e ogni paio di mesi mi faccio anche un viaggetto e metto i soldi da parte. Forse è semplicemente tutto proporzionato in modo che tutti possano avere una vita decente? E io faccio la cameriera. Vi hanno messo questa idea in testa che non si possa vivere meglio che in Italia, ma non è così". Sam in Norvegia (Tiktok @tragiciandesire) risponde ai dubbi dei follower e spiega come stanno davvero le cose.