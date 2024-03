Trapani, 4 indagati per falsi contratti di lavoro a migranti

Trapani, 4 indagati per falsi contratti di lavoro a migranti

I 4 sono indagati per favoreggiamento dellʼimmigrazione clandestina, falsità ideologica commessa per induzione dal pubblico ufficiale in atti pubblici, estorsione e falsità materiale commessa dal privato