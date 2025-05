Trapianti di fegato in aumento: un mese record per l'Aou pisana

Un mese straordinario per i trapianti di fegato

Dal primo aprile al primo maggio, l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana ha raggiunto un traguardo significativo, eseguendo ben 20 trapianti di fegato. Questo risultato eccezionale è stato reso possibile grazie all’impegno e alla dedizione delle equipe mediche, che hanno dimostrato una straordinaria capacità di operare in condizioni di alta pressione.

In particolare, in un periodo di cinque giorni, sono stati effettuati tre trapianti al giorno, un’impresa che sottolinea l’efficienza e la preparazione del personale coinvolto.

Un incremento che fa la differenza

Secondo Davide Ghinolfi, facente funzione di direttore dell’Unità operativa di Chirurgia epatica e del trapianto di fegato, dall’inizio dell’anno sono stati già 65 i trapianti di fegato eseguiti, con un incremento dell’11% rispetto allo scorso anno. Questo aumento non solo rappresenta un successo per l’Aou pisana, ma ha anche avuto un impatto diretto sulla mortalità in lista di attesa, che è stata azzerata. Ghinolfi ha evidenziato come questo risultato sia il frutto di un lavoro di squadra, dove ogni membro dell’equipe contribuisce con passione e professionalità.

Un sistema sanitario che funziona

Il direttore ha anche voluto esprimere la sua gratitudine a tutti i professionisti coinvolti, sottolineando l’importanza della collaborazione con l’Organizzazione Toscana Trapianti e il Centro regionale per l’allocazione di organi e tessuti. Queste istituzioni giocano un ruolo cruciale nell’organizzazione e nella gestione dei trapianti, garantendo che ogni intervento venga eseguito con la massima efficienza e sicurezza. Ghinolfi ha affermato che il lavoro di squadra e la motivazione etica sono fondamentali per il successo di un sistema sanitario universalistico, che offre prestazioni di altissimo livello senza alcun costo per il paziente.