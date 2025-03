Trasporti, vice Capo di Gabinetto Pucciariello: "Ministero ha investito da subito su Ansfisa"

Rima, 27 mar. (Adnkronos) - “Ansfisa ha costituito sin dall'inizio il punto su cui il ministero ha ritenuto di investire per porre l'accento su questo duplice aspetto essenziale della tutela della sicurezza: raccolta del dato, da un lato, quindi, la corsa a verificare lo stato di con...

Rima, 27 mar. (Adnkronos) – “Ansfisa ha costituito sin dall'inizio il punto su cui il ministero ha ritenuto di investire per porre l'accento su questo duplice aspetto essenziale della tutela della sicurezza: raccolta del dato, da un lato, quindi, la corsa a verificare lo stato di consistenza di questo patrimonio importantissimo, su cui porre il diritto del Paese dal punto di vista ferroviario e stradale e, dall'altro, l'esigenza di sicurezza, che costituisce una domanda essenziale per la percezione collettiva”.

Le parole di Pasquale Pucciariello, vice Capo di Gabinetto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti alla presentazione della Relazione Annuale sulle attività del 2024 e il Programma di Pianificazione 2025 di Ansfisa, l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, nel corso del quale si sono delineati gli sviluppi e le attività principali per la sicurezza delle infrastrutture di trasporto terrestre in Italia.

Pertanto, “Ansfisa è il nostro braccio, con cui quotidianamente abbiamo necessità di confrontarci per raggiungere questi obiettivi che costituiscono un elemento essenziale per la stessa attività che il ministero svolge istituzionalmente, ma che necessita di un apporto tecnico che solo una struttura aziendale come quella di Ansfisa riesce a fornire”, conclude.