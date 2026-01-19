Treno deragliato in Spagna: le prime immagini del disastro

Un tragico incidente ferroviario ha colpito l’Andalusia, in Spagna, con due treni ad alta velocità deragliati nei pressi di Adamuz, Cordova. L’impatto ha causato decine di vittime e centinaia di feriti, sollevando interrogativi sulle cause tecniche del disastro e suscitando reazioni di cordoglio a livello nazionale e internazionale. Ecco le prime immagini della strage.

Tragedia ferroviaria in Andalusia: due treni ad alta velocità deragliano

Un grave incidente ferroviario ha scosso la regione dell’Andalusia, all’altezza di Adamuz, vicino Cordova, coinvolgendo due treni ad alta velocità. La collisione ha visto un convoglio Iryo, partito da Malaga e diretto a Madrid con 317 persone a bordo, deragliare con gli ultimi tre vagoni e invadere il binario opposto, colpendo un treno Renfe diretto a Huelva.

L’impatto è stato devastante: diverse carrozze sono precipitate lungo un terrapieno di circa quattro metri e il bilancio provvisorio registra almeno 39 morti e 75 feriti, alcuni in condizioni critiche. Come ha affermato il governatore dell’Andalusia Juan Manuel Moreno Bonilla, “la violenza dell’impatto è stata tale che abbiamo trovato persone decedute a centinaia di metri dal luogo dell’incidente”.

Le operazioni di soccorso sono state immediate ma complesse, con il palazzetto dello sport municipale trasformato in ospedale da campo e i feriti più gravi trasferiti all’ospedale Reina Sofía di Cordoba. Le autorità hanno chiuso tutte le strade della zona e sospeso temporaneamente le linee ad alta velocità tra Madrid e il sud della Spagna. Il ministro dei Trasporti spagnolo Óscar Puente ha definito l’accaduto “molto strano e difficile da spiegare”, considerando che il treno era relativamente nuovo e la linea era stata recentemente rinnovata.

Fonti tecniche indicano che il deragliamento potrebbe essere stato causato da un giunto ferroviario saltato, che avrebbe creato uno spazio tra due sezioni di binario, aggravandosi al passaggio dei convogli.

La tragedia ha suscitato immediatamente reazioni a livello nazionale e internazionale. Il Primo Ministro spagnolo Pedro Sánchez si è recato sul luogo dell’incidente per valutare la situazione, dichiarando che “è un’alba di profondo dolore per la Spagna”. L’Alta rappresentante dell’UE Kaja Kallas ha espresso solidarietà alle famiglie delle vittime e augurato una pronta guarigione ai feriti: “I miei pensieri sono rivolti alle famiglie e al popolo della Spagna in questo momento di dolore”. Anche il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni ha espresso vicinanza alla Spagna, sottolineando la gravità dell’incidente e il sostegno alle vittime e ai feriti.

Treno deragliato in Spagna: le prime immagini del disastro

Le autorità hanno affidato l’inchiesta giudiziaria a un tribunale di Montoro, mentre una commissione indipendente analizzerà le cause dell’incidente. Il ministro Puente ha ricordato la straordinarietà della situazione: “Tutti gli esperti in materia ferroviaria sono sorpresi da questo incidente”. La priorità rimane ora l’identificazione delle vittime, la cura dei feriti e la sicurezza dei soccorritori che operano tra vagoni deformati e persone intrappolate.

Gli esperti ipotizzano che la deformazione del binario abbia determinato il deragliamento delle carrozze successive e che, senza il passaggio simultaneo del treno Renfe, l’impatto non avrebbe provocato vittime.