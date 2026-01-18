Due treni ad alta velocità deragliano in Andalusia: vittime, feriti e linea ferroviaria bloccata. Indagini in corso e soccorritori sul luogo.

Un grave incidente ferroviario ha scosso l’Andalusia: due treni ad alta velocità sono deragliati ad Adamuz, provocando morti, feriti e persone intrappolate, mentre i soccorsi sono intervenuti immediatamente per gestire l’emergenza e sospendere la circolazione sulla linea Madrid–Andalusia.

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: interventi e sospensione del traffico

Come riportato da El Mundo, a seguito dell’incidente, la circolazione ferroviaria tra Madrid e l’Andalusia è stata interrotta.

Il gestore delle infrastrutture Adif, in coordinamento con il Ministero dei Trasporti, sta verificando il numero esatto di persone coinvolte e lo stato dei convogli.

Sul posto sono stati dispiegati dispositivi medici avanzati, tra cui cinque unità mobili di terapia intensiva, veicoli di supporto logistico e quattro unità di emergenza critica (DCCU). Il ministro dei Trasporti Óscar Puente ha visitato il centro di controllo d’emergenza di Puerta de Atocha per ricevere aggiornamenti costanti sulla situazione. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei binari sono tuttora in corso.

Spagna, deragliano due treni in Andalusia: ci sono morti e feriti

Stando alle indiscrezioni di El Mundo, il drammatico deragliamento ha coinvolto due treni ad alta velocità nel comune di Adamuz, nella provincia di Córdoba, causando almeno cinque vittime e numerosi feriti, con alcune persone rimaste intrappolate tra i vagoni.

I soccorsi del Servizio di Emergenza 112 dell’Andalusia sono intervenuti rapidamente, mobilitando vigili del fuoco, operatori sanitari e la Guardia Civile. Al momento, le autorità non hanno ancora chiarito le cause dell’incidente, avvenuto quando il treno Iryo 6189, diretto da Malaga a Madrid, è uscito dai binari entrando nella corsia adiacente, colpendo il convoglio AV 2384 proveniente da Madrid in direzione Huelva, che ha anch’esso deragliato.