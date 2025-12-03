Tromba d'aria a Manduria: danni gravi e interventi d'emergenza in corso

Una tromba d'aria ha devastato Manduria, provocando ingenti danni e rendendo necessario l'intervento tempestivo della Protezione Civile.

Martedì 2 dicembre, un’improvvisa tromba d’aria ha colpito la costa di Manduria, nel territorio della provincia di Taranto, causando una scia di distruzione e richiedendo soccorsi. Questo evento meteorologico, occorso nel tardo pomeriggio, ha destato particolare preoccupazione tra i residenti e ha sollecitato l’intervento tempestivo dei volontari della Protezione civile.

Danni e devastazione nella zona costiera

Il fenomeno atmosferico, caratterizzato da una violenta tromba d’aria, ha colpito in particolare le aree agricole nei pressi di San Pietro in Bevagna. Le immagini e i video condivisi sui social media documentano il vortice che si sollevava dal suolo, portando in alto detriti e materiali leggeri. La forza del vento ha causato la devastazione di numerosi alberi, sradicandoli letteralmente dal terreno, e ha provocato danni alle strutture più vulnerabili presenti nella zona.

Interventi di emergenza e sicurezza pubblica

Dopo il passaggio della tromba d’aria, i volontari della Protezione civile hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sono state effettuate valutazioni preliminari dei danni per garantire la sicurezza dei residenti e dei passanti. Fortunatamente, non si segnalano feriti; tuttavia, i danni alle coltivazioni e alle strutture leggere sono stati significativi. Le autorità locali sono attivamente impegnate nella quantificazione degli effetti del disastro.

Un secondo fenomeno atmosferico sul mare

Non solo la tromba d’aria ha colpito la terraferma; nei momenti successivi, un altro evento vorticoso, noto anche come tromba marina, è stato avvistato al largo di Campomarino di Maruggio. Questo fenomeno ha attirato l’attenzione di molti, con numerosi cittadini che hanno immortalato il maestoso spettacolo della tromba marina che si ergeva dall’acqua. Le immagini condivise sui social network, in particolare quelle pubblicate dalle pagine di MeteOne Puglia e Basilicata, hanno rapidamente guadagnato popolarità, mostrando la potenza e la bellezza della natura.

Raccomandazioni alle popolazioni locali

Le autorità hanno esortato i cittadini a mantenere la cautela a causa dell’instabilità meteorologica che ha caratterizzato le ultime ore. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio, con previsioni che indicano il persistere di condizioni avverse. È fondamentale che la popolazione rimanga informata e segua le indicazioni delle autorità competenti per garantire la propria sicurezza durante questi eventi meteorologici estremi.

La tromba d’aria che ha colpito Manduria rappresenta un chiaro segnale dell’imprevedibilità della natura e della necessità di prepararsi adeguatamente a tali eventi. Con l’impegno dei volontari e la solidarietà della comunità, si spera che i danni possano essere riparati rapidamente e che la vita possa tornare alla normalità nel minor tempo possibile.