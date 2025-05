Il colpo audace del truffatore

Un episodio inquietante ha scosso il centro di Milano, dove un giovane truffatore ha messo a segno un colpo audace ai danni di un anziano. Il 22enne, originario della Campania, si è spacciato per un carabiniere, riuscendo a convincere un 84enne a consegnargli tutti i suoi gioielli. La vittima, in preda al panico e alla confusione, ha radunato i suoi ori, ignaro del raggiro in atto.

La fuga e l’arresto

Dopo aver messo i preziosi in un borsello, il truffatore ha tentato di fuggire. Tuttavia, la sua corsa è stata interrotta in modo inaspettato. Nella fretta di allontanarsi, ha urtato due veri Carabinieri che stavano passando. Questo incontro fortuito ha portato alla sua cattura immediata. Gli agenti, insospettiti dal comportamento del giovane, hanno deciso di intervenire, scoprendo così la truffa appena consumata.

Il valore del bottino

Nel borsello del truffatore sono stati rinvenuti gioielli per un valore complessivo di circa 12mila euro. Questo episodio non solo mette in luce la vulnerabilità degli anziani di fronte a simili raggiri, ma evidenzia anche l’importanza della vigilanza da parte delle forze dell’ordine. Le autorità stanno ora indagando per capire se il giovane avesse già messo a segno altri colpi simili nella zona.