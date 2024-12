Truffa ad Ariano Irpino: anziana derubata da falso maresciallo

La truffa ai danni di un’anziana

Ad Ariano Irpino, un comune situato in provincia di Avellino, si è consumata una truffa che ha dell’incredibile. Un uomo di 24 anni, originario di Napoli, ha contattato telefonicamente un’anziana, spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri. La vittima, allarmata dalle parole del truffatore, ha immediatamente creduto alla sua storia. “Suo figlio ha causato un grave incidente stradale e rischia l’arresto”, ha dichiarato l’impostore, creando un clima di panico e preoccupazione.

Il piano del truffatore

Il giovane, con una voce convincente e un’abilità nel manipolare le emozioni, è riuscito a farsi consegnare ben 24.500 euro. La somma, che rappresenta un risparmio considerevole per l’anziana, è stata trasferita in un incontro organizzato dal truffatore. Dopo aver incassato il denaro, il giovane ha tentato di dileguarsi, ma non ha fatto i conti con la prontezza del figlio della vittima, che, avendo assistito alla telefonata, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Arresto e conseguenze legali

Grazie alla segnalazione del figlio, i veri carabinieri sono riusciti a rintracciare il truffatore e ad arrestarlo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato il giovane in possesso di mezzo grammo di crack e di un coltello di genere proibito, con una lama di otto centimetri. Attualmente, il truffatore si trova in carcere ad Avellino, dove dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni. Questo episodio mette in luce l’importanza della vigilanza e della comunicazione tra le generazioni, specialmente in un periodo in cui le truffe ai danni degli anziani sono in aumento.