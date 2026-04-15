Trump ancora contro Meloni: "Non abbiamo più lo stesso rapporto"

Donald Trump di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. "Non abbiamo più lo stesso rapporto", ha affermato il presidente americano a Fox News, all'indomani delle dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera, al quale ha detto di "essere scioccato dalla mancanza di coraggio" della premier sull'Iran....

Donald Trump di nuovo all’attacco di Giorgia Meloni. “Non abbiamo più lo stesso rapporto”, ha affermato il presidente americano a Fox News, all’indomani delle dichiarazioni rilasciate al Corriere della Sera, al quale ha detto di “essere scioccato dalla mancanza di coraggio” della premier sull’Iran.

“È stata negativa. Con chiunque ci abbia rifiutato l’aiuto in questa situazione iraniana, non abbiamo lo stesso rapporto”, ha detto Trump a Maria Bartiromo di Fox News durante ‘Mornings with Maria’, rincarando poi la dose con le critiche a Roma: “Giusto per essere chiari: l’Italia prende un sacco di petrolio dallo Stretto di Hormuz”.

“Perché spendiamo centinaia di miliardi di dollari per la Nato, se poi non stanno dalla nostra parte? – ha scandito il presidente Usa – Se non sono con noi sull’Iran, non lo saranno neanche su temi molto più grandi”.

Trump ha definito “molto triste” il presunto piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz senza il coinvolgimento degli Stati Uniti, rivelato in anteprima dal Wall Street Journal.

“Lo Stretto di Hormuz si sta già riaprendo, ci sono navi che entrano ed escono – ha detto a Fox News – Ma come si fa a stare con un gruppo di Paesi con quest’atteggiamento? Guardate alla Groenlandia: ci serviva per proteggere il mondo dalla Russia e la Cina”.

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