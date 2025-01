Trump è sicuro: “Se non avessi vinto le elezioni, l’America sarebbe morta"

Donald Trump torna sulla vittoria delle elezioni in America parlando in un'intervista a Fox News: le sue forti dichiarazioni

Donald Trump ha rilasciato, nelle scorse ore, la sua prima intervista a ‘Fox News‘ da quando è tornato ufficialmente ad essere presidente degli Stati Uniti d’America. Ilmagnate si è soffermato proprio sui risultati delle ultime elezioni, specificando che a suo modo di vedere, si fosse stato un risultato diverso (e qundi una vittoria democratica) per l’America sarebbe stata la fine.

Trump intervistato da Fox News: le parole sulle elezioni in America

“Sono davvero convinto che se non avessi vinto le elezioni gli Stati Uniti sarebbero stati persi per sempre“ – così ha detto Donald Trump nella sua prima intervista da presidente su Fox News – “Ma con me alla guida, tutti i problemi che ha l’America in questo momento sono risolvibili: con impegno, lavoro e soldi”. Tra i vari passaggi dell’intervista, spicca il riferimento ai fatti gravosi della California: “Non darò fondi alla California fino a che non inizieranno a usare l’acqua che ha a disposizione” – ha detto Trump criticando la gestione degli incendi da parte del governatore democratico dello Stato Usa. Su TikTok, invece, il tycoon ha dichiarato: “Tutto è fatto in Cina: i cellulari, i computer, perchè allora non menzionare quelli? La cosa interessante con TikTok è che hai a che fare con molti giovani. E’ importante per la Cina spiare i giovani? I giovani guardano video pazzi”.

Trump intervistato da Fox News: la lettera di Biden

Sempre durante la medesima intervista, Trump ha svelato anche la lettera che gli è stata fatta recapitare da Joe Biden. Il presidente uscente ha scritto nella missiva al suo successore: “Caro Presidente Trump. Nel congedarmi da questo sacro ufficio, auguro a lei e alla sua famiglia tutto il meglio per i prossimi quattro anni. Il popolo americano – e i popoli di tutto il mondo – guardano a questa casa per la stabilità nelle inevitabili tempeste della storia, e la mia preghiera è che i prossimi anni siano un periodo di prosperità, pace e grazia per la nostra nazione. Che Dio vi benedica e vi guidi come ha benedetto e guidato il nostro amato Paese fin dalla sua fondazione“.