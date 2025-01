A pochi giorni dal suo insediamento, Donald Trump ha lanciato un monito a Vladimir Putin riguardo la guerra tra Russia e Ucraina, esprimendo chiaramente le sue intenzioni sui prossimi passi da compiere.

Trump lancia ultimatum a Putin

“Se non ci sarà un accordo a breve per l’Ucraina con la Russia non avrò altra scelta se non imporre più tasse, dazi e sanzioni su tutto quello che viene venduto dalla Russia negli Stati Uniti”.

Nonostante ciò, Trump ha dichiarato che non ha intenzione di danneggiare la Russia, esprimendo apprezzamento per il popolo russo e sottolineando di aver sempre avuto un buon rapporto con il presidente Putin. Ha anche ricordato l’importante aiuto che la Russia ha fornito durante la Seconda guerra mondiale.

“Patteggia ora e metti fine a questa ridicola guerra“, ha sottolineato il presidente americano.

Trump ha poi lanciato una frecciata alla precedente amministrazione, affermando che la guerra non sarebbe mai iniziata se fosse stato lui il presidente. Ha sottolineato che ora è il momento di raggiungere un accordo, evitando ulteriori perdite di vite.

Trump e Zelensky vogliono la pace

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato questa notte che l’Ucraina è pronta a negoziare, aggiungendo che Zelensky gli ha chiaramente espresso il desiderio di pace. A tal proposito, Trump ha affermato di essere disposto a incontrare Putin in qualsiasi momento.

Nel frattempo, il nuovo segretario di Stato americano, Marco Rubio, in un’intervista alla Cbs, ha confermato che Trump mira a porre fine alla guerra in Ucraina in modo “sostenibile”, affinché non ne scoppi una nuova nel giro di pochi anni.