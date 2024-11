E alla fine a spuntarla è stato Donald Trump. Il tycoon, al termine di una corsa elettorale tra le più discusse di sempre, è stato eletto per la seconda volta presidente degli Stati Uniti d’America. Kamala Harris non ha potuto contrastare la sua popolarità ed è uscita sconfitta.

Usa, Trump è il nuovo presidente: le parole di Kamala Harris

“Grazie ai miei sostenitori per la fiducia, a Biden e a tutto il mio team. Sono molto orgogliosa della nostra corsa e di come l’abbiamo condotta, unita dall’amore per il Paese, dall’entusiasmo e la gioia per il futuro dell’America”- Kamala Harris rompe il silenzio (dopo 3 ore dall’uscita dei risultati ufficiali) parlando della sconfitta alle elezioni americane contro Donald Trump. La vice di Biden che, va ricordato, ha avanzato la sua candidatura solo in un secondo momento al posto dello stesso presidente in carica, ha parlato alla Howard University di Washington. “La nostra lealtà alla nazione ci sarà sempre. Riconosco la sconfitta ma non la fine della lotta per la nostra libertà, continuerò a lottare. La lotta per il nostro Paese è un lavoro duro, ma ne vale sempre la pena” – ha aggiunto ancora Harris.

Usa, Trump è il nuovo presidente: la sfida di Kamala Harris

In un passaggio del suo discorso, Kamala sembra preparare già una sua possibile candidatura per le prossime elezioni americane. La Harris, infatti, si rivolge così alla sua platea, delusa per il risultato della tornata del 5 e 6 novembre: “Va bene sentirsi tristi e delusi, ma sappiate che andrà tutto bene. Spesso dico che quando combattiamo, vinciamo, ma il fatto è che a volte la lotta richiede un po’ di tempo. Questo non significa che non vinceremo”.