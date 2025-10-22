Trump rinvia colloquio con Putin: la situazione in Ucraina si complica

In un recente sviluppo politico, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di annullare un incontro previsto con il suo omologo russo, Vladimir Putin, a Budapest. Questa decisione arriva in un momento critico, poiché i tentativi di porre fine al conflitto in Ucraina sembrano essere giunti a un nuovo vicolo cieco.

Solo pochi giorni fa, Trump aveva dichiarato che l’incontro con Putin sarebbe avvenuto entro due settimane. Tuttavia, secondo un alto funzionario di Kiev, Trump ha anche esercitato pressioni su Ucraina affinché cedesse la regione del Donbass in cambio di un accordo di pace. Le recenti manovre politiche di Trump hanno portato a un’inversione di rotta, complicando ulteriormente le trattative.

Le tensioni tra Trump e Putin

Nonostante l’apparente sintonia personale tra Trump e Putin, la frustrazione del presidente statunitense nei confronti del leader russo è aumentata nel tempo. Durante un incontro alla Casa Bianca con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, Trump ha spinto per un accordo che comportasse la cessione del Donbass, un’area industriale cruciale per l’Ucraina.

Le pressioni su Zelensky

Fonti vicine alla negoziazione indicano che i colloqui tra Trump e Zelensky sono stati tesi e difficili, con Zelensky che è uscito dal meeting senza alcun risultato concreto. La richiesta di Trump riguardava anche l’invio di missili di lungo raggio, che è stata respinta, mentre le pressioni sul presidente ucraino di accettare un compromesso territoriale si intensificavano.

Le posizioni europee sulla guerra

Mentre la situazione si sviluppa, i leader europei si sono schierati contro la possibilità che l’Ucraina possa cedere territori. In una dichiarazione congiunta, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni e Keir Starmer hanno sottolineato che la Russia non appare seria nel cercare una soluzione pacifica al conflitto. Hanno espresso supporto per l’idea che le ostilità debbano fermarsi lungo le attuali linee di contatto.

La resistenza dell’Ucraina

Dal canto suo, Zelensky ha chiarito che l’Ucraina considera il Donbass parte integrante del proprio territorio e ha ripetutamente rifiutato l’idea di cederlo. La determinazione di Kiev è sostenuta da una crescente unità tra i leader europei, che si preparano a incontrarsi per discutere ulteriori misure a supporto dell’Ucraina.

La crisi, iniziata con l’invasione russa nel, ha trasformato le relazioni tra i due paesi e ha causato un numero enorme di perdite civili e militari. La Russia attualmente occupa circa un quinto del territorio ucraino, e gli attacchi continuano, come quello recente a Novgorod-Siverskyi, che ha causato la morte di quattro persone.

In conclusione, la situazione in Ucraina resta tesa e complessa, con le manovre diplomatiche di Trump che si scontrano con la determinazione del governo ucraino di mantenere la propria integrità territoriale. Gli sviluppi futuri dipenderanno molto dalla volontà di tutte le parti coinvolte di rimanere impegnate in un dialogo costruttivo, mentre le pressioni internazionali continuano a crescere.