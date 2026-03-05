Trump: voglio essere coinvolto nella nomina del nuovo leader iraniano

FLASH – La successione alla guida suprema dell’Iran è tornata al centro delle preoccupazioni internazionali dopo dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, rilasciate il 5 marzo 2026 in un’intervista ad Axios. Il commento indica che Washington ritiene necessario essere coinvolta nella scelta del nuovo leader iraniano, definendo «inaccettabile» la possibile candidatura del figlio di Ali Khamenei.

La dichiarazione si inserisce in un contesto di crescente tensione regionale, caratterizzato da attacchi, controattacchi e movimentazioni diplomatiche che aumentano l’incertezza. Per gli osservatori, la successione a Teheran assume implicazioni strategiche dirette per gli interessi statunitensi e per gli alleati nella regione.

La posizione di Trump e le sue argomentazioni

Proseguendo l’intervista, il presidente ha affermato di non poter accettare un successore che prosegua le politiche dell’Ayatollah Ali Khamenei. Ha sottolineato la necessità di un processo che porti «armonia e pace» nel Paese.

Trump ha paragonato la sua presunta influenza nella scelta del leader iraniano al coinvolgimento in nomine politiche estere, citando l’esempio di Delcy Rodriguez in Venezuela. L’argomentazione era volta a giustificare un’interferenza considerata, a suo avviso, strategica per gli interessi nazionali.

Implicazioni pratiche del coinvolgimento esterno

AGGIORNAMENTO ORE: la richiesta di partecipare alla nomina di un capo di Stato estero solleva questioni di sovranità e di diritto internazionale. La posizione espressa in precedenza giustifica la preoccupazione per un possibile ritorno a conflitti futuri. Il ragionamento sostiene che la scelta del leader iraniano incida sulla sicurezza regionale e sugli interessi statunitensi. Sul piano giuridico, l’intervento in processi di successione altrui contrasta con principi consolidati delle relazioni internazionali.

La figura di Mojtaba Khamenei e le notizie sulla successione

Fonti iraniane e rapporti giornalistici indicano che Mojtaba Khamenei, figlio dell’ayatollah Ali Khamenei, è stato selezionato come nuovo capo spirituale. Secondo notizie pubblicate il 4 marzo 2026, la nomina è stata formalizzata dall’Assemblea degli esperti. La formalizzazione è avvenuta dopo una riunione che ha adottato modalità di voto alternative, rese necessarie da un attacco a Qom. Si attendono sviluppi diplomatici e possibili reazioni regionali alle decisioni comunicate.

Chi è Mojtaba Khamenei

AGGIORNAMENTO ORE: la figura di Mojtaba Khamenei è al centro delle indagini giornalistiche internazionali per il suo presunto ruolo politico e finanziario. Secondo inchieste, eserciterebbe un’influenza rilevante nei circoli vicini ai Guardiani della Rivoluzione e intrattenerebbe legami con strutture paramilitari.

Report accreditati segnalano collegamenti con il Basij, definito milizia volontaria paramilitare nei documenti pubblici. Le stesse inchieste attribuiscono a soggetti a lui riconducibili partecipazioni immobiliari e finanziarie in giurisdizioni europee e offshore, spesso gestite tramite società con struttura opaca.

Contesto regionale e reazioni internazionali

La vicenda si inserisce in un contesto caratterizzato da attacchi con droni e missili, colpi contro infrastrutture diplomatiche e movimenti navali nella regione. Tali eventi hanno alimentato timori di escalation fra gli attori coinvolti.

Le segnalazioni di attacchi a installazioni navali e diplomatiche, insieme al rafforzamento delle presenze militari marittime, stanno determinando una risposta diplomatica e di intelligence a livello internazionale. Si segnalano monitoraggi e valutazioni strategiche in corso da parte delle autorità competenti.

Si attendono sviluppi istituzionali e possibili reazioni ufficiali nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle comunicazioni delle forze coinvolte e agli effetti sulle rotte marittime e sugli hub diplomatici regionali.

AGGIORNAMENTO ORE: sul posto i nostri inviati confermano che alcuni governi europei e organismi internazionali hanno avviato consultazioni sulle ricadute pratiche.

In questo contesto, diverse capitali hanno avviato valutazioni sugli impatti su energia, approvvigionamenti e sicurezza dei cittadini all’estero. Le consultazioni riguardano monitoraggio delle rotte commerciali, protezione delle rappresentanze diplomatiche e piani di contingenza per gli operatori economici. Le autorità richiedono report aggiornati dalle ambasciate e dalle agenzie competenti.

Scenari futuri e possibili conseguenze

Se la designazione di Mojtaba dovesse consolidarsi, la comunità internazionale dovrà bilanciare risposte di sicurezza e strumenti diplomatici. Washington ha espresso una posizione che segnala la possibilità di condizionamenti nei rapporti economici e militari in funzione della nuova leadership.

Un rifiuto internazionale della nomina potrebbe invece alimentare tensioni. Ciò aumenterebbe il rischio di contrapposizioni militari e l’adozione di sanzioni estese. Le autorità europee stanno valutando misure coordinate per minimizzare impatti su forniture energetiche e catene logistiche.

La situazione si evolve rapidamente: le prossime decisioni delle sedi internazionali determineranno la natura delle risposte e gli effetti sulle relazioni bilaterali.

AGGIORNAMENTO ORE: la richiesta di Donald Trump di partecipare al processo di nomina della Guida suprema dell’Iran e la contestuale designazione di Mojtaba Khamenei accentuano un alto grado di volatilità geopolitica. Le decisioni successive determineranno il futuro politico dell’Iran e le traiettorie delle relazioni internazionali in Medio Oriente. Sul piano diplomatico, governi europei e organismi internazionali hanno avviato consultazioni sulle possibili ricadute. Si attende in particolare la reazione delle capitali regionali e le prossime mosse delle istituzioni internazionali.