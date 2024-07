Molte persone pensano che tumore e cancro siano la stessa cosa. In realtà, c’è una differenza.

Tutti pensano che tumore e cancro siano la stessa cosa: in realtà c’è una differenza

Molte persone pensano che tumore e cancro siano la stessa cosa, ma la realtà è diversa. Il tumore è una crescita anormale o una massa di tessuto. Questa è nota anche come nodulo, lesione o neoplasia. Il cancro è un gruppo di malattie causate dalla crescita o dalla diffusione di cellule anormali. I tumori, inoltre, possono essere cancerosi, ma non tutti rientrano in questa categoria.

Tumore e cancro: quali sono le differenze

Tutti i tumori possono essere considerati come una crescita anomala di cellule, ma non tutti sono cancerosi. Questa è la differenza cruciale per una corretta diagnosi. Un tumore è una massa di cellule che si dividono in modo anomalo e incontrollato. I tumori possono essere benigni o maligni, i primi non invadono i tessuti circostanti e non si diffondono, mentre i secondo sono cancerosi. Questo significa che possono crescere rapidamente, invadere i tessuti circostanti e diffondersi in altre parti del corpo.

Il cancro è una malattia che può colpire qualsiasi parte del corpo quando le cellule crescono in modo anomalo e incontrollato. Ne esistono 100 tipi, solitamente denominati a seconda dell’organo o tessuto di origine. Esistono anche i tumori precancerosi, crescite anomale con il potenziale di diventare cancerose se non trattate. La diagnosi precoce e il trattamento sono fondamentali per prevenire la progressione verso il cancro. I tumori benigni solitamente sono innocui e possono essere trattati con successo tramite intervento chirurgico, mentre i tumori maligni possono causare sintomi gravi e hanno maggiore probabilità di recidiva.