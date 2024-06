Amianto nel make-up: boom di tumori e cause alle aziende

Amianto nel make-up: boom di tumori e cause alle grandi aziende del settore beauty.

In America è scoppiato il caos a causa della presenza di amianto nel make-up. Negli ultimi anni sono aumentati i tumori collegati all’utilizzo di determinati prodotti e, di conseguenza, anche le cause contro le più grandi aziende che si occupano di beauty.

Generalmente, quando si parla di amianto si pensa al settore dell’edilizia. Eppure, quanto sta accadendo nei tribunali statunitensi dimostra che anche l’universo del beauty non è esente dall’utilizzo di queste pericolose fibre minerali. Negli ultimi anni il numero di persone che si sono ammalate di mesotelioma correlato all’amianto è aumentato e, di conseguenza, è boom di cause contro le grandi aziende che producono fondotinta & Co.

Amianto e make-up: che relazione c’è?

Com’è possibile che nel make-up ci sia l’amianto? Il problema è l’utilizzo del talco, sostanza presente in tantissimi prodotti: dal mascara ai rossetti, passando per bronzer, ombretti, fard, fondotinta e shampoo secco. Il talco, usato perché capace di assorbire l’umidità, è un minerale che viene estratto da depositi sotterranei di argilla, ma spesso può contenere tracce di amianto.

Amianto e make-up: cosa fare per non correre rischi?

Al momento, quasi tutti i brand del settore beauty che utilizzano il talco garantiscono che i loro cosmetici non contengono amianto. Eppure, considerando l’aumento di tumori, è bene non fidarsi. Parliamo, infatti, di un cancro raro e aggressivo, che lascia poche speranze di sopravvivenza. La scelta è una: acquistare solo ed esclusivamente prodotti biologici, che garantiscono l’assenza di queste pericolose fibre minerali.