Tumori, Fabi (Gemelli): "Qualità vita sessuale parte importante in terapia cancro seno"

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) – "Finalmente oggi si comincia a parlare di sessualità anche legata alle pazienti con il tumore al seno. E' un tema importante e molto impattante, rispetto alla qualità di vita delle donne. Oggi, infatti, spesso le pazienti vengono in coppia, proprio per affrontare insieme al proprio partner le difficoltà e le possibili soluzioni legate alla vita sessuale". Così Alessandra Fabi, responsabile Uosd di Medicina di precisione in Senologia del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs di Roma, alla presentazione di 'Distances', la docuserie basata su storie vere di 6 donne con il tumore al seno, promossa da Novartis Italia, in collaborazione con Salute Donna Onlus, nell'ambito del Festa del Cinema di Roma.

"Ogni giorno dobbiamo imparare ad entrare nell'unicità delle esperienze delle singole donne – aggiunge Fabi – Tutto si gioca nel primo approccio con le donne che cominciano il percorso terapeutico. Nessuno ci insegna a comunicare con le pazienti, ma è importantissimo farlo in maniera corretta. Le donne devono sentirsi complici e partecipi di questo grande progetto che è la terapia e la cura. Bisogna avere la capacità di non far sentire le donne delle pazienti. Avendo a che fare con queste donne – conclude – s'impara a conoscere le reali risorse che le persone riescono ad avere in momenti così delicati".