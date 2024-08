Un 18enne è stato arrestato in Turchia dopo che ha accoltellato e ferito cinque persone in un bar. Sembra che il giovane volesse imitare ciò che succede nel videogioco PUBG.

L’accoltellamento in diretta streaming

L’attacco è avvenuto in un bar della città turca di Eskishehir, 230 chilometri a ovest di Ankara. Il giovane, chiamato dai media locali Arda K, aveva indossato una maschera e un giubbotto antiproiettile per compiere la strage. Lo scopo, dunque, sembra fosse quello imitare gli abiti utilizzati nel videogioco PUBG, in cui i giocatori combattono in una battaglia in cui l’ultimo uomo in piedi vince.

Non solo, il 18enne ha anche trasmesso in live-streaming il suo attacco tramite una telecamera attaccata al casco. Immagini che, purtroppo, sono diventate virali su internet.

L’arresto e il soccorso dei feriti

Le 5 persone ferite dai colpi di ascia e coltello sono state trasportate in ospedale: due si trovano in gravi condizioni.

Il giovane invece è stato arrestato dopo un inseguimento da parte di un agente di polizia che si stava recando sul luogo dell’aggressione e lo ha notato. Privo di precedenti penali, il 18enne è ora in custodia nell’ambito di un’indagine giudiziaria avviata dall’ufficio del procuratore capo di Eskishehir.