Turismo: Gruppo Bluvacanze, dal 28 al 30 novembre a convention in Valle d'Aosta

Roma, 26 nov. (Labitalia) – Il Gruppo Bluvacanze, di proprietà di Msc Cruises, si prepara a riunire tutte le proprie realtà aziendali per la convention 2025, in programma in Valle D’Aosta dal 28 al 30 novembre. Saranno presenti la travel management company Cti – Cisalpina tours international, il network Retail Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, il polo distributivo Blunet, il tour operator Going.

"All'appuntamento si prevedono oltre 1.000 partecipanti, provenienti non solo dall’Italia ma anche dall’estero, appartenenti appunto alle varie anime del Gruppo Bluvacanze: rete retail, tour operator, travel management company (agenzia specialista di business travel) e partner strategici con i quali il Gruppo sta costruendo la sua trasformazione, grazie alla visione del suo amministratore delegato Domenico Pellegrino che da 10 anni sta lavorando al progetto", spiegano da Bluvacanze.

L'evento serve come momento di confronto per fissare la strategia comune tra le diverse entità del Gruppo in un settore come il comparto travel industry al centro di più trasformazioni strutturali: digitale, sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e di governance (esg). Secondo dati del Politecnico di Milano, oggi il 2% dei vacanzieri utilizza agenti ai per le prenotazioni ma preferisce sempre l’agenzia di viaggi per la loro competenza e la garanzia di tutela e assistenza h24: di fronte all’avanzare di nuove tecnologie, l’azienda parte di Msc sta rivoluzionando totalmente le sue business units.

Il gruppo Bluvacanze sta puntando in maniera convinta sull’innovazione, sull’intelligenza artificiale, sull’omnicanalità del retail e su un nuovo modello di relazione con i viaggiatori grazie a una strategia di comunicazione social media e di loyalty fondata su nuovi programmi e strumenti di Crm. Ma non solo, a Milano ha creato il primo modello di agenzia fisica, chiamato 'Travel Innovation Hub', dove servizi digitali e relazione umana si incontrano offrendo una esperienza di acquisto unica in Europa. La convention diventa un passaggio chiave per gestire questi cambiamenti culturali e operativi, che si fondano sulle persone: i dipendenti formati continuamente. In analoghe convention passate, Bluvacanze ha presentato aggiornamenti su strumenti di business (software, piattaforme di gestione, dati) e offerto percorsi di formazione per le agenzie del network così come per i dipendenti. Quest’anno per la prima volta sono presenti anche i direttori degli uffici esteri che spiegheranno le peculiarità dei propri mercati in cui opera Cti – Cisalpina tours international.