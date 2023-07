Turismo, Isola (FH55 Hotels): "Puntare su eccellenza e personalizzazione dell’esperienza"

Roma, 28 lug. (Labitalia) – FH55 Hotels, uno dei principali gruppi alberghieri nel panorama italiano, è guidato da 60 anni dalla stessa famiglia, da quando nel 1955 Dino Innocenti pioniere nel settore dell'hôtellerie aprì il primo albergo a Firenze. Da allora FH55 è in continua crescita e perfezionamento: sempre attento a standard di lusso ed eccellenza, accoglienza e a risorse umane. Progetti, ambizioni e obiettivi sono raccontati da Federico Isola, nipote del fondatore. Federico Isola parla della sua azienda di famiglia, FH55 Hotels, con orgoglio ed emozione per il passato e slancio e speranze per il futuro: ricorda il nonno che ebbe l’intuizione di costruire il Grand Hotel Mediterraneo e si augura che anche i suoi figli abbiano la stessa passione e soddisfazioni professionali.

"Nel nostro Dna è scritta la passione per l'ospitalità di lusso. Mi trovo in questo settore grazie all'intuizione di mio nonno Dino Innocenti, che ha costruito il Grand Hotel Mediterraneo, e oggi insieme ad altri soci gestiamo con impegno e dedizione il gruppo di quattro prestigiose strutture", afferma Federico Isola. FH55 Hotels conta attualmente su quattro strutture distribuite in due delle principali città italiane, ma le ambizioni del gruppo vanno oltre: "Abbiamo la forte volontà di espanderci in nuove destinazioni. Stiamo esplorando opportunità a Venezia, Milano, Napoli e Catania, in modo da offrire un'esperienza di ospitalità unica in diverse parti del nostro amato Paese", dichiara Federico Isola. La selezione delle strutture che compongono il portafoglio FH55 è il risultato di un'attenta analisi di diversi fattori: "Ci preoccupiamo della posizione, che riteniamo un elemento cruciale, ma anche del segmento di mercato che intendiamo soddisfare, puntando al lusso. Consideriamo inoltre la concorrenza, la stagionalità del turismo, eventi e attrazioni sul territorio e le prospettive di crescita del settore nel tempo", spiega Isola.

Guardando al futuro, FH55 Hotels ha stabilito alcuni obiettivi chiave: "Siamo determinati a garantire la massima soddisfazione del cliente. Vogliamo crescere in modo sostenibile, offrire occupazione e sviluppo al nostro personale tramite la formazione, costruire una reputazione solida come destinazione di fiducia per i viaggiatori e adottare tecnologie innovative per rimanere competitivi sul mercato", sottolinea Federico Isola. La filosofia di lavoro del Gruppo FH55 Hotels si basa sull'ascolto attento e quotidiano del proprio team. "I nostri collaboratori e manager sono le persone più adatte a migliorare e soddisfare le esigenze e i desideri dei nostri ospiti. Un impegno costante verso l'eccellenza nell'ospitalità è ciò che ci permette di offrire esperienze autentiche e di alta qualità", afferma.

FH55 Hotels si pone come obiettivo quello di diventare un punto di riferimento per l'ospitalità di lusso, offrendo esperienze esclusive ed esemplari: "Il nostro modello si basa sull'attenzione ai dettagli: design sofisticato, servizio personalizzato, cucina gourmet, tecnologia all'avanguardia e attività esclusive. Vogliamo soddisfare e superare le aspettative dei nostri ospiti, distinguendoci come un'opzione di alta qualità e prestigio nel mercato", dice Isola. E l'alta ospitalità italiana, secondo Federico Isola, ha ancora spazio per crescere: "È importante investire nella professionalità, nella formazione del personale e nell'innovazione per soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Questi elementi possono aprire nuove porte e garantire un vantaggio competitivo nel mercato internazionale".

I pilastri dell'ospitalità contemporanea, secondo il socio del gruppo, includono l'esperienza personalizzata, l'uso di tecnologie innovative, la sostenibilità e la responsabilità sociale, il benessere degli ospiti, la cultura e l'autenticità del luogo e, naturalmente, l'eccellenza del servizio. Federico Isola trova ispirazione nelle esperienze di viaggio personali, nelle tendenze del settore, nell'analisi di mercato e dei competitors, nel feedback degli ospiti, nelle innovazioni e nei successi in altri settori, nelle collaborazioni e partnership e nei suoi valori personali. Sempre guardando al futuro di FH55 Hotels, si punta a migliorare gli standard e a consolidare la presenza del gruppo grazie al team guidato dal nuovo vicepresident Operations, Claudio Catani.

"I miei sogni imprenditoriali sono molteplici. Voglio creare un'icona dell'ospitalità, espandere la nostra attività a livello internazionale e ricevere premi e riconoscimenti nel settore, tutto questo offrendo un'esperienza indimenticabile ai nostri ospiti", conclude Federico Isola.