Turismo: Marco Masserini nuovo Corporate Director of Sales di Bluserena Hotels & Resorts

Roma, 12 ott. (Adnkronos/Labitalia) – Bluserena Hotels & Resorts, che vanta una collezione di 13 hotel e resort posizionati sulle più belle spiagge d’Italia e nel comprensorio sciistico della Vialattea in Piemonte, annuncia una nuova entry: si tratta di Marco Masserini che assume il ruolo di Corporate Director of Sales. Con un’esperienza ultra ventennale nel settore dell’hospitality, il nuovo Corporate Director of Sales vanta un background che lo ha visto collaborare con diversi brand internazionali in vari ruoli strategici, sia in Italia che all’estero. Nel suo ultimo ruolo, Marco Masserini copriva la posizione di Commercial Director per l’hotel Crowne Plaza Milano. All’interno della famiglia di Bluserena, sarà alla guida dell’area Sales e avrà a supporto il Proactive Sales Team e il Reactive Congress & Events Sales Team. La sua filosofia è di vivere ogni giorno come se fosse un dono e negli ultimi anni ha dimostrato una grande capacità di adattamento e di gestione e una mente aperta ai cambiamenti e alle nuove idee.

“Sono emozionato di iniziare il mio percorso professionale in un’azienda come Bluserena. Non vedo l'ora di far parte di un team così talentuoso e di collaborare con loro per contribuire alla crescita e al successo del brand. Sono certo che insieme potremo raggiungere traguardi significativi e portare avanti progetti di grande rilevanza”, ha commentato Marco Masserini, che riporterà direttamente al Ceo Marcello Cicalò e sarà basato a Pescara.

"E’ con grande soddisfazione che accogliamo Marco nella nostra famiglia. La sua funzione sarà molto importante per l'azienda, dopo lo straordinario lavoro già svolto dal team sales in questa stagione, con la sua esperienza e competenza avrà modo di contribuire in modo significativo alla crescita del nostro gruppo", ha dichiarato Marcello Cicalò, Ceo di Bluserena Hotels & Resorts.