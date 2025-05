Un selfie che costa caro

Nel pomeriggio di oggi, un episodio sconcertante ha avuto luogo sul Canal Grande di Venezia, dove un gruppo di turisti, intenti a scattarsi un selfie, ha provocato il ribaltamento di una gondola. La scena, che ha attirato l’attenzione di molti passanti sulla Riva del Carbon, è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza, documentando un momento che ha dell’incredibile.

La dinamica dell’incidente

La gondola, appena caricata di passeggeri, stava per entrare nel Canal Grande per un classico tour turistico. Tuttavia, la situazione è rapidamente degenerata quando i turisti, desiderosi di immortalare il momento, si sono ammassati su un lato dell’imbarcazione. Questa azione ha compromesso l’equilibrio della gondola, facendo perdere il controllo al gondoliere. Il primo a finire in acqua è stato proprio il gondoliere, seguito dai turisti, mentre la gondola si inclinava pericolosamente, affondando da un lato.

Le conseguenze dell’incidente

Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite. I turisti e il gondoliere sono stati prontamente recuperati da taxi acquei e motoscafi in transito, evitando così conseguenze più gravi. Tuttavia, la gondola ha subito danni significativi e dovrà essere riparata, con i costi da quantificare. Questo incidente mette in luce non solo il comportamento imprudente di alcuni turisti, ma anche la necessità di una maggiore attenzione e responsabilità quando si utilizzano imbarcazioni tradizionali in una città come Venezia, dove la sicurezza è fondamentale.