Le modifiche ai servizi di igiene ambientale di Sei Toscana per proteggere i lavoratori dal calore estivo, garantendo continuità ed efficienza nei 104 Comuni dell’Ato Toscana Sud.

Sei Toscana, seguendo le linee guida della Regione Toscana e le indicazioni dell’Inail, comunica che alcuni servizi di igiene ambientale manuali potrebbero essere modificati per proteggere i lavoratori dal calore.

Tutela dei lavoratori: Sei Toscana introduce modifiche nei servizi di igiene ambientale

Con l’arrivo delle settimane più calde, la società ha informato i 104 Comuni dell’Ato Toscana Sud che i servizi abitualmente svolti nel pomeriggio potrebbero essere anticipati alla mattina o posticipati alla sera, ove possibile, per evitare le ore più calde della giornata.

Queste modifiche non influenzeranno i servizi di raccolta domiciliare porta a porta, i cui giorni e orari di conferimento dei rifiuti rimarranno invariati. Anche i servizi previsti per eventi, mercati e il mantenimento del decoro nei centri storici non subiranno cambiamenti.

Sei Toscana, modifiche ai servizi di igiene ambientale per tutelare i lavoratori

L’obiettivo principale è proteggere i lavoratori dai rischi legati alle alte temperature. Sei Toscana invita tutti i dipendenti ad adottare misure specifiche per prevenire gli effetti negativi del calore, come indossare abbigliamento adeguato, mantenersi idratati e ridurre l’esposizione diretta al sole durante le ore più calde.

Sei Toscana è impegnata a garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di igiene ambientale, bilanciando la tutela della salute dei lavoratori con la necessità di mantenere elevati standard di servizio. La società rimane in costante contatto con le amministrazioni comunali per monitorare la situazione e adottare ulteriori misure se necessario, assicurando un approccio proattivo nella gestione dei servizi di igiene ambientale durante il periodo estivo.