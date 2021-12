Tv: Giordano, 'grazie per sostegno, dico solo che andrò in onda sempre 'fuori dal coro'**

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – "Spiace per il senatore Monti, ma ieri sera grandi ascolti e record stagionale per #fuoridalcoro. Grazie a tutti per l'appoggio e il sostegno. Molti fanno domande a cui non so rispondere. Ciò che posso assicurare è che ogni volta che andremo in onda saremo sempre #Fuoridalcoro".

A scriverlo su Twitter è Mario Giordano, che interviene così sui 'rumors' riguardanti uno 'stop' del suo programma e di quello condotto da Paolo Del Debbio, 'Fuori dal coro'.

Il riferimento del conduttore di 'Fuori dal Coro' a Mario Monti riguarda le discusse esternazioni che il senatore ha recentemente espresso a 'In Onda' su La7 circa l'informazione, che a suo parere necessiterebbe di "modalità meno democratiche". Giordano aveva dedicato un tweet alle dichiarazioni di Monti già ieri: "Dunque c'è un ex premier (Monti) che invoca il bavaglio ('l'informazione sul virus sia meno democratica') e ci sono giornalisti che lo ascoltano estasiati scodinzolando ('spieghi bene il concetto perché è interessante').

Orgoglioso di essere #fuoridalcoro. A domani", aveva scritto.