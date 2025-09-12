La tragica morte di Charlie Kirk ha sconvolto l’opinione pubblica e acceso i riflettori sulle indagini federali. L’FBI ha diffuso le prime immagini del killer, nella speranza di ottenere informazioni decisive dai cittadini. La gravità del crimine ha spinto le autorità a indicare la possibilità della pena di morte, sottolineando la determinazione della giustizia nel perseguire il colpevole.

Charlie Kirk ucciso: escalation di violenza politica e cordoglio nazionale

L’uccisione di Charlie Kirk, 31 anni, noto attivista conservatore vicino a Donald Trump, ha suscitato forte preoccupazione per l’aumento della violenza politica negli Stati Uniti. L’episodio è avvenuto mercoledì alla Utah Valley University, durante un dibattito pubblico, quando Kirk è stato colpito mortalmente da un unico proiettile sparato da un tetto.

Il governatore dello Utah, Spencer Cox, ha definito l’evento un “assassinio politico”, evidenziando la gravità del gesto. Kirk, spesso definito “l’influencer di Trump” per la sua capacità di mobilitare il voto giovanile repubblicano, partecipava alla serie di eventi universitari “The American Comeback Tour”. L’attacco ha provocato il panico tra gli studenti e ha generato un’ondata di cordoglio e condanne bipartisan.

Il presidente Donald Trump ha espresso preoccupazione per il Paese, confermando di aver parlato con la moglie di Kirk e assicurando che le autorità stanno compiendo progressi significativi nella caccia al responsabile.

The FBI is releasing video of the shooter who murdered Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. Following the shooting, the individual jumps from a rooftop and runs away from the location. Trace evidence collected from the rooftop includes shoe impressions, a… pic.twitter.com/hDVVFKUhYl — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025

Charlie Kirk ucciso, l’FBI diffonde foto del killer: “Chiederemo la pena di morte”

Le autorità dello Utah, insieme all’FBI, hanno avviato un’intensa caccia all’uomo, diffondendo foto e video del sospettato e chiedendo la collaborazione dei cittadini. Il filmato mostra una persona vestita di nero, con occhiali da sole e scarpe Converse, fuggire dal tetto e dileguarsi in un’area boschiva dove è stato rinvenuto il fucile da precisione ritenuto arma dell’omicidio.

Gli investigatori hanno raccolto prove forensi, tra cui impronte digitali, di palmo e di scarpa, e oltre 7.000 segnalazioni sono già arrivate all’FBI, il numero più alto ricevuto dall’agenzia dopo l’attentato alla maratona di Boston del 2013. Il governatore Cox ha sottolineato che, una volta catturato e assicurato alla giustizia, il sospettato sarà perseguito con la pena di morte, definendo la misura necessaria vista la gravità del crimine.

L’FBI ha inoltre annunciato una ricompensa fino a 100.000 dollari per chi fornirà informazioni decisive per identificare e arrestare l’autore dell’omicidio, mentre le forze dell’ordine continuano a seguire piste sia all’interno dello Stato sia oltre i confini dello Utah.