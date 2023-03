Ucraina: Cesa a Meloni, 'folle aggressione Putin, apprezzamento per posizione ferma governo'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - Un "grande popolo quello russo" ma di fronte alla ''folle aggressione di Putin'' in Ucraina ''voglio esprimere un sincero apprezzamento per la posizione ferma e coerente del governo'' nell'ambito della ''com...

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Un "grande popolo quello russo" ma di fronte alla ''folle aggressione di Putin'' in Ucraina ''voglio esprimere un sincero apprezzamento per la posizione ferma e coerente del governo'' nell'ambito della ''comunità internazionale''. Lo ha detto il leader dell'Udc Lorenzo Cesa, parlando alla Camera in occasione delle comunicazioni del premier in vista del Consiglio europeo.