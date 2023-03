Ucraina: commissario diritti bambini, 'deportati picchiati se rifiutano di parlare russo'

Kiev, 30 mar. (Adnkronos) - I bambini ucraini deportati in Russia dai territori occupati dell'Ucraina sono stati molestati psicologicamente, insultati perché erano ucraini e alcuni sono stati persino picchiati per disobbedienza. Lo ha riferito Daria Gerasimchuk, commissario del president...

Kiev, 30 mar. (Adnkronos) – I bambini ucraini deportati in Russia dai territori occupati dell'Ucraina sono stati molestati psicologicamente, insultati perché erano ucraini e alcuni sono stati persino picchiati per disobbedienza. Lo ha riferito Daria Gerasimchuk, commissario del presidente ucraino per i diritti dei bambini.

"Molto spesso i bambini vengono puniti per essersi rifiutati di parlare russo – ha dichiarato la Gerasimchuk a Radio Svoboda – se non vogliono imparare e cantare l'inno nazionale russo e alzarsi in piedi durante l'inno russo. Quasi tutti i bambini hanno testimoniato di essere stati abusati psicologicamente, chiamati con nomi diversi perché erano ucraini. Ci sono persino bambini che testimoniano di essere stati picchiati per tale disobbedienza".

"Tutto ciò suggerisce che i russi vogliono semplicemente ricostituire la loro nazione con l'aiuto dei nostri figli ha aggiunto – Non solo, selezionano il presunto migliore, il più sano. Conducono le cosiddette "visite mediche" forzate nei territori occupati, apparentemente per "prendersi cura" dei bambini, ma in realtà non è altro che una selezione di quei bambini che non hanno problemi di salute e che vengono rapiti e portati nella Federazione Russa".