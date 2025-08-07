Ucraina: Cremlino, 'non abbiamo discusso su possibile trilaterale Putin-Trump-Zelensky'

Mosca, 7 ago. (Adnkronos/Afp) - il Cremlino ha dichiarato di non aver dato riscontro a un possibile incontro a tre, fra i presidenti Vladimir Putin, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, proposto dall'inviato speciale di Trump durante la sua visita di ieri a Mosca. "Questa opzione è st...

Mosca, 7 ago. (Adnkronos/Afp) – il Cremlino ha dichiarato di non aver dato riscontro a un possibile incontro a tre, fra i presidenti Vladimir Putin, Donald Trump e Volodymyr Zelensky, proposto dall'inviato speciale di Trump durante la sua visita di ieri a Mosca. "Questa opzione è stata semplicemente menzionata dal rappresentante americano Steve Witkoff durante l'incontro al Cremlino", ha dichiarato l'assistente della presidenza russa Yuri Ushakov, citato dall'agenzia di stampa statale Tass.

"Ma questa opzione non è stata discussa specificamente. La parte russa ha lasciato questa opzione completamente senza commenti", ha aggiunto.