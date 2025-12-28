Home > Flash news > **Ucraina: Cremlino, 'Trump sentirà Putin di nuovo dopo l'in...

**Ucraina: Cremlino, 'Trump sentirà Putin di nuovo dopo l'incontro con Zelensky'**

Mosca, 28 dic. (Adnkronos) – Il leader russo Vladimir Putin e il suo omologo statunitense Donald Trump hanno avuto una telefonata "amichevole" prima dell'incontro di Trump con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Florida e si sentiranno di nuovo dopo la conclusione. Lo ha riferito il Cremlino.

"L'intera conversazione si è svolta in un clima amichevole", ha dichiarato ai giornalisti il ​​consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov.

"Hanno concordato di parlare di nuovo al telefono dopo l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e Zelensky".