Ucraina: Della Vedova, 'sbagliato no preventivo Meloni su truppe'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Trovo incomprensibile e sbagliato che Meloni insista con tanta pervicacia nel ribadire che l’Italia non parteciperà a nessuna eventuale presenza militare sul terreno ucraino. È incomprensibile la necessità di mettere le mani avanti perchè, purtroppo, non c’è nemmeno un cessate il fuoco e siamo lontano da una pace giusta e duratura, rispettosa – come per l’Europa è imprescindibile – dell’integrità statuale dell’Ucraina come della sua autodeterminazione democratica”. Lo afferma il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova.

“È sbagliato perché qualora si arrivasse ad un equo accordo di pace e nel caso questo accordo prevedesse la presenza sul terreno di un contingente europeo “di rassicurazione” di cui facciano parte, ad esempio, Francia, Germania, Polonia, Spagna oltreché Regno Unito, cosa farà l’Italia: si chiamerà fuori? No. Per ragioni di responsabilità politica, di affidabilità e di rilevanza sul piano europeo. E, più prosaicamente, perché l’Italia con le sue imprese è giusto che partecipi alla ricostruzione nel dopoguerra. Meloni, giustamente, cambierà idea anche su questo. Continuare a ripetere che non invierà mai soldati per una forza di pace, indebolisce l’Italia”, conclude.