Ucraina: Dmitriev, 'sostenitori guerra nel panico dopo telefonata Putin-Trump'

Mosca, 28 dic. (Adnkronos) – I sostenitori della guerra sono entrati nel panico dopo la telefonata tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha detto Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo e amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti (RDIF).

"Dopo la telefonata tra Putin e Trump, i sostenitori della guerra sono caduti nel panico più totale", ha scritto su Telegram, aggiungendo che il dialogo cruciale tra i leader continua.