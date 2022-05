Ucraina, Draghi: da Putin spiragli di pace? No

Roma, 26 mag. (askanews) – “Alla domanda se ho visto spiragli di pace la risposta è no”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa, a proposito della telefonata di oggi con il presidente russo Vladimir Putin.

“Putin ha detto che continuerà a fornire il gas all’Italia. Non ho risposto, non ho discusso non ho fatto nessuna osservazione, ma questa è la situazione attuale con tutti i paesi a parte quelli attaccati alla Russia come la Finlandia e anche la Bulgaria, a cui per un giorno è stata sospesa la fornitura di gas” ha aggiunto Draghi.