Roma, 26 mag. (Adnkronos) – Sul gas all'Italia, Putin "ha detto che continuerà a fornire le forniture, io non ho discusso, non ho risposto, non ho fatto nessuna osservazione ma questa è la situazione attuale con tutti i Paesi tranne che per quei i paesi che sono attaccati dalla Russia come la Finlandia e anche la Bulgaria" alla quale "per un giorno è stata sospesa la fornitura di gas".

Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa.