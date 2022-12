Ucraina: Gb, 'Russia cerca di adattarsi a sfide a lungo termine'

Kiev, 23 dic. (Adnkronos) - I piani annunciati dal governo russo per aumentare il numero delle sue forze armate sono la prova di come il Cremlino stia cercando di adattarsi alle sfide a lungo termine poste dalla sua invasione dell'Ucraina. Lo scrive l'intelligence britannica nel suo bollet...

(Adnkronos) – I piani annunciati dal governo russo per aumentare il numero delle sue forze armate sono la prova di come il Cremlino stia cercando di adattarsi alle sfide a lungo termine poste dalla sua invasione dell'Ucraina. Lo scrive l'intelligence britannica nel suo bollettino quotidiano su Twitter, aggiungendo che non è chiaro dove la Federazione Russa troverà le risorse per una simile espansione.

"Il 21 dicembre – scrive il ministero della Difesa britannico – al presidente Putin è stato presentato il piano per aumentare l'esercito russo di circa il 30%.

Non si sa quando verrà raggiunto questo livello". Il ministro della Difesa russo Serhiy Shoigu ha spiegato che ci sarà anche un rafforzamento delle truppe nel nord-ovest della Russia, paventando una minaccia dall'adesione di Finlandia e Svezia alla Nato.

"Questa è una delle prime indicazioni di come la Russia cerchi di adattare le sue forze alle sfide strategiche a lungo termine che sono sorte a seguito della sua invasione dell'Ucraina.

Non è chiaro come la Russia troverà reclute per realizzare una tale espansione in un momento in cui le sue forze sono sotto pressione senza precedenti in Ucraina", ha scritto l'agenzia di intelligence.