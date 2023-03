Ucraina: Kiev, 'Mosca consegni elenco bambini deportati'

Keiv, 18 mar. (Adnkronos) - La Russia dovrebbe consegnare all'Ucraina gli elenchi di tutti i bambini e gli orfani privati ​​delle cure parentali. Lo ha affermato il ministro per il Reinserimento dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, Iryna Vereshchuk, facendo appello al c...

Keiv, 18 mar. (Adnkronos) – La Russia dovrebbe consegnare all'Ucraina gli elenchi di tutti i bambini e gli orfani privati ​​delle cure parentali. Lo ha affermato il ministro per il Reinserimento dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina, Iryna Vereshchuk, facendo appello al commissario russo per i diritti umani Tetyana Moskalkova e al commissario russo per i diritti dei bambini Maria Lviv-Belova, chiedendo loro di fornire i nominativi dei bambini che sono stati portati con la forza nel territorio della Russia.