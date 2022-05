Ucraina: Letta, 'oggi condizioni per pace vera grazie a scelte difficili mesi scorsi'

Roma, 17 mag. (Adnkronos) – "Noi non vogliamo abituarci alla guerra, alla distruzione, all'idea della violenza e della sopraffazione. Ora occorre spingere per la pace e questa scelta e questa spinta il governo la sta portando avanti e questo diremo giovedì in Parlamento dove il premier Mario Draghi verrà a confrontarsi.

Dico per l'ennesima volta che non abbiamo alcun timore di un confronto in Parlamento. Oggi ci sono le condizioni per una pace vera grazie alle scelte difficili dei mesi scorsi". Così Enrico Letta in Direzione Pd.