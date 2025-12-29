Ucraina: media, 'esplosioni in aeroporto militare nel sud della Russia'

Mosca, 29 dic. (Adnkronos) - Esplosioni hanno scosso nella notte l'aeroporto militare di Khanskaya, vicino alla città di Maykop, nella Russia meridionale. Lo riporta il quotidiano indipendente Astra, citando residenti locali che hanno segnalato esplosioni all'interno della citt&agra...

Mosca, 29 dic. (Adnkronos) – Esplosioni hanno scosso nella notte l'aeroporto militare di Khanskaya, vicino alla città di Maykop, nella Russia meridionale. Lo riporta il quotidiano indipendente Astra, citando residenti locali che hanno segnalato esplosioni all'interno della città e un attacco al vicino aeroporto. Maykop si trova a circa 290 chilometri dall'Ucraina e a circa 450 chilometri dal territorio controllato dall'Ucraina nella provincia di Zaporizhzhia.

Nel frattempo, secondo quanto riportato dal canale Telegram ExileNova+ , le sirene antiaeree sarebbero suonate nell'oblast' di Tula, nella Russia occidentale , a causa della minaccia di un attacco missilistico balistico. Il Ministero della Difesa russo ha successivamente affermato di aver abbattuto 89 droni ucraini nella notte.